Tom Holland braucht Auszeit: "Diese Show hat mich gebrochen"

Tom Holland (27) nimmt sich eine Auszeit. Eigentlich hat der "Spider-Man"-Star das erreicht, wovon viele nur träumen können: Eine erfolgreiche Schauspielkarriere. In den vergangenen Wochen stand der Freund von Zendaya Coleman (26) für eine neue Miniserie vor der Kamera – und diese scheint es in sich zu haben. Denn die Hauptrolle in dem düsteren Psychothriller zu spielen, hatte Folgen: Tom möchte sich vorerst zurückziehen.

Gegenüber ExraTV gab der 27-Jährige zu: "Ich nehme mir jetzt ein Jahr frei, und das liegt daran, dass die Show sehr schwierig war." Zwar habe Tom die Zeit am Set genossen und freue sich auf das Endergebnis, dennoch erklärte er auch: "Die Show hat mich kaputtgemacht. Es kam eine Zeit, in der ich dachte: 'Ich brauche eine Pause.'" Nur eine Woche nach Drehschluss flog der Schauspieler nach Mexiko, um sich dort eine Auszeit von seiner Arbeit zu gönnen.

Erst kürzlich hatte der Star zugegeben, für seine Rolle in dem Psychothriller bereits seit einem Jahr nüchtern zu sein. Grund dafür sei gewesen, dass sich Tom von der fiktiven Figur habe distanzieren wollen. "Etwas über psychische Gesundheit und ihre Macht zu lernen und mit Psychiatern über die Kämpfe von Danny und Billy zu sprechen, war sehr aufschlussreich für mein eigenes Leben", erklärte er gegenüber Entertainment Weekly.

Zendaya und Tom Holland vor dem Hampton Court Palast

Tom Holland bei einem Pressetermin für "Uncharted"

Tom Holland auf einem Bootsausflug

