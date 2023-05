Tom Holland ist wegen Rolle seit über einem Jahr nüchtern!

Tom Holland (26) macht eine überraschende Verkündung. Der Brite zählt aktuell zu den gefragtesten Schauspielern überhaupt. Mit seiner Hauptrolle in den jüngsten Spider-Man-Filmen wurde er weltbekannt. Am Set dieses Filmes hatte er auch seine Liebste Zendaya (26) kennengelernt. Mit seinem Co-Star ist er glücklich liiert und turtelt mit der MJ-Darstellerin hin und wieder öffentlich. Nun offenbart Tom, dass seine neuste Rolle ihn so zu denken gegeben hat, dass er über ein Jahr nüchtern ist.

Dies verriet der 26-Jährige im Interview mit Entertainment Weekly. Sein aktuellstes Projekt "The Crowded Room" habe ihn dazu gebracht, seine eigene mentale Gesundheit zu hinterfragen. Darin spielt er nämlich den psychisch gestörten Verbrecher Billy Milligan. Tom habe sich durch den Verzicht von seiner Rolle distanzieren wollen. "Etwas über psychische Gesundheit und ihre Macht zu lernen und mit Psychiatern über die Kämpfe von Danny und Billy zu sprechen, war sehr aufschlussreich für mein eigenes Leben", erklärte er außerdem.

Mit seiner Freundin kann Tom wohl ebenfalls über mental herausfordernde Rollen sprechen. Zendaya spielt in der Erfolgsserie Euphoria die drogensüchtige Rue Bennett. Die Kalifornierin hatte zuletzt allerdings erklärt, dass sie die Produktion nicht problematisch finde: "Unsere Serie ist in keinerlei Weise eine moralische Fabel, die Menschen dazu erziehen soll, wie sie ihr Leben zu leben haben und was sie tun sollen."

Action Press / Splash News Tom Holland am Set von "The Crowded Room"

Sky Atlantic Zendaya Coleman in der Serie "Euphoria"

