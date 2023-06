Wechselte Lionel Messi wegen Finanzen nicht nach Barcelona?

Am Ende hat es doch nicht geklappt. Lange wurde spekuliert, wohin Lionel Messis (35) Reise ihn in der nächsten Saison führen wird. Nachdem er immer wieder mit der saudi-arabischen Liga in Verbindung gebracht wurde, war auch sein Ex-Verein, der FC Barcelona, wohl ein Thema. Schlussendlich unterschrieb Leo einen Vertrag bei Inter Miami. Aber warum kam es nicht zu einer Rückkehr zu den Katalanen?

"Ich wollte meine eigene Entscheidung treffen, und deshalb ist meine Rückkehr zu Barça nicht zustande gekommen. Auch wenn ich es gerne getan hätte, war es nicht möglich", stellt der 35-Jährige in einem Interview mit der spanischen Sportzeitungen Mundo deportivo klar. Besonders seine Finanzierung scheint ihm Sorgen gemacht zu haben. "Ich habe gehört, dass sie Spieler verkaufen oder die Gehälter senken müssten und die Wahrheit ist, dass ich das nicht wollte", erklärt der Weltfußballer.

Aber auch wenn Lionel wahrscheinlich nie wieder für den FC Barcelona spielen wird, schließt er eine Rückkehr nicht aus. "Ich weiß nicht, wann oder was, aber ich hoffe, dass ich eines Tages etwas zum Verein beitragen und helfen kann, denn es ist ein Verein, den ich liebe, wie ich immer gesagt habe", fügt er seiner Erklärung abschließend hinzu.

Lionel Messi, Fußballprofi

Lionel Messi, Fußballprofi

Lionel Messi im Dress des FC Barcelona

