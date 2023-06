Anne Wünsche teilt ehrliches Statement gegen Hater im Netz

Sie lässt sich nicht runterziehen! Anne Wünsche (31) wurde durch die Reality-TV-Show Berlin – Tag & Nacht berühmt. Mittlerweile ist sie als Influencerin aktiv und gibt ihren Fans nur allzu gerne Einblicke in ihren Alltag mit ihren drei Kids Miley, Juna und Sávio. Immer wieder muss sie dabei mit Shitstorms und harter Kritik umgehen. Doch den Hatern will Anne keinen Raum geben!

Auf Instagram feuert die 31-Jährige nun gegen ihre Kritiker. "Es wird immer Menschen geben, die versuchen werden, dir deinen Weg kaputt zu trampeln. Sie werden alles dafür tun, dass du scheiterst. Aber weißt du was? Sie stehen in deinem Schatten und genau das stört sie", meint die Dreifach-Mama. Mit ihrem Text macht sie nicht nur deutlich, wie sie zu den Hatern steht – sie will auch ihre Follower bestärken: "Es gibt einen Grund, warum sie in deinem Schatten stehen! Denn du investierst deine Zeit in dich und deine Ziele, während sie sie darin investieren, Fehler zu suchen, um sich selbst zu pushen. Also halte durch!"

Gegenüber Promiflash betonte die Content-Creatorin bei der Eröffnung ihres Glitzer Cafés, dass sie versuche, den Hate nicht an sich ranzulassen. "Ich mache das einfach schon seit Jahren und habe gelernt, dass vieles gar nichts mit mir persönlich zu tun hat", erklärte sie ganz ehrlich.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mai 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Januar 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche bei der Eröffnung vom "Glitzer Café"

