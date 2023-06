Auf TikTok: Selena Gomez verrät ihren Beziehungsstatus!

Sie kann über sich selbst lachen! Die Sängerin Selena Gomez (30) kann in jungen Jahren bereits auf einige Erfolge in der Film- und Musikbranche zurückblicken. Auch mit ihrem turbulenten Liebesleben hat die brünette Beauty oft von sich reden gemacht. Das Medieninteresse an ihrem aktuellen Beziehungsstatus ist daher nicht gerade gering. Genau darauf reagiert Selena nun in einem selbstironischen Post und stellt klar: So sieht es in Sachen Liebe derzeit bei ihr aus!

Auf TikTok teilt die Sängerin einen Clip, der sie dabei zeigt, wie sie Fußballspieler auf einem Spielfeld anspricht. Sie ruft ihnen zu: "Ich bin Single! Eventuell bin ich ein wenig anstrengend, aber ich würde dich so sehr lieben!" Scherzhaft gibt die Texanerin dem Clip den Titel "The Struggle", was auf Deutsch "Der Kampf" bedeutet. Damit macht sie deutlich, wie hart die Partnersuche sich für sie manchmal gestaltet.

Zuletzt war Selena eine Romanze mit dem Musikerkollegen Zayn Malik (30) nachgesagt worden. Im April hatte ein Insider behauptet, die beiden in einem Restaurant miteinander gesehen zu haben. Offenbar hatten es beide langsam angehen lassen wollen und haben sich nie öffentlich zu den Gerüchten geäußert.

Getty Images Selena Gomez bei den Golden Globes 2023

Getty Images Selena Gomez im November 2022

Getty Images Selena Gomez im November 2022

