Donald Trump wurde wegen Geheimdokumentenaffäre angeklagt!

Donald Trump (76) muss bald erneut vor Gericht erscheinen! Der einstige Präsident der Vereinigten Staaten steht bereits seit einigen Jahren immer wieder in der Kritik. So wurde dem Unternehmer erst vor wenigen Wochen der Prozess wegen des Missbrauchs von Frauen gemacht. Dazu wird ihm auch die Zahlung von Schweigegeld an eine Pornodarstellerin sowie das Entwenden von geheimen Regierungsdokumenten nach dem Ende seiner Amtszeit vorgeworfen. Jetzt wurde Donald wegen der Geheimdokumentenaffäre angeklagt!

Wie verschiedene US-amerikanische Medien, wie unter anderen CNN berichten, sei der 76-Jährige in insgesamt sieben Punkten angeklagt worden. Zu diesen zählen unter anderem die Verschwörung zur Behinderung der Justiz sowie die bewusste Zurückhaltung von sensiblen Dokumenten. Es sei das erste Mal, dass gegen einen Ex-Präsidenten der USA auf Bundesebene angeklagt wurde.

Der fünffache Vater äußerte sich bereits auf seiner Plattform Truth Social zu der Anklage. Trump berichtet, dass er bereits am Dienstag in Miami vor dem Bundesgericht zur Anhörung erscheinen müsse. Weiterhin beteuert der Ex-Präsident, dass er unschuldig sei.

Anzeige

Getty Images Donald Trump im März 2023

Anzeige

Getty Images Donald Trump, ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika

Anzeige

Getty Images Donald Trump im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de