"Flirty": Shakira und Lewis Hamilton kommen sich immer näher

Zwischen Shakira (46) und Lewis Hamilton (38) sprühen offenbar die Funken! Bereits seit einigen Tagen wird darüber gemunkelt, dass die Sängerin nach der Trennung von Gerard Piqué (36) mit dem Formel-1-Fahrer anbandeln würde. So wurden die beiden schon das ein oder andere Mal gemeinsam gesichtet. Jetzt verrät ein Insider, dass die beiden sich wohl immer näher kommen und sie ziemlich viel miteinander flirten!

"Sie verbringen Zeit miteinander und befinden sich in der Phase des Kennenlernens. Es ist lustig und flirty", plaudert eine Quelle, die mit beiden vertraut ist, gegenüber People aus. Die "Can't Remember To Forget You"-Interpretin und der Rennfahrer halten sich selbst bislang zu den Datinggerüchten um sie bedeckt.

Erst vor wenigen Tagen stellte eine Körpersprachenexpertin die Vermutung auf, dass die 46-Jährige aufgrund der Schlagzeilen rund um ihre Trennung ihre neue Liebelei aus der Öffentlichkeit heraushalten wolle. "Vielleicht beweist die Tatsache, dass sie sich auf den Fotos voneinander entfernen, dass sie eine frische Beziehung führen und versuchen, diese vor der Presse zu verbergen", mutmaßte sie gegenüber Mirror.

Getty Images Shakira im Jahr 2019

Instagram / mustafathepoet Lewis Hamilton, Shakira und Bekannte im Juni 2023

Getty Images Shakira im Januar 2020

