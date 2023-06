Neues Foto: Shakira und Lewis Hamilton zusammen beim Dinner

Läuft da tatsächlich etwas zwischen den beiden? Shakira (46) hatte sich vergangenes Jahr von ihrem Mann und dem Vater ihrer zwei Kinder Gerard Piqué (36) getrennt. Der Fußballer soll eine Affäre mit Clara Chia Marti gehabt haben, mit der er inzwischen auch fest zusammen ist. Aber so wie es aussieht, scheint es auch einen neuen Mann im Leben der Sängerin zu geben. Schon zum dritten Mal wurde Shakira nun mit Formel-1-Star Lewis Hamilton (38) abgelichtet!

Am Sonntag fand in Barcelona ein Formel-1-Rennen statt. Nachdem die 46-Jährige dieses von der Seitenlinie aus verfolgt hatte, ging sie noch mit ein paar Bekannten, darunter auch Lewis, essen. Auf Instagram teilt der Musiker Mustafa nun ein Foto des Dinners: Total happy grinst die Gruppe in die Kamera. Was dabei aber besonders ins Auge fällt: Shakira und Lewis sitzen nebeneinander – es scheint sogar so, als hätte der Rennfahrer seinen Arm um ihre Taille geschlungen!

Offenbar verbringen die "Whenever, Wherever"-Interpretin und der 38-Jährige immer mehr Zeit miteinander. Wie TMZ vor einigen Wochen berichtete, waren die zwei auch schon mit weiteren Freunden des Profisportlers gemeinsam auf einem Bootsausflug in Miami. Paparazzi-Fotos zeigen sogar, wie Lewis die Hand der Musikerin hält, als diese auf das kleine Boot steigt.

Anzeige

Getty Images Shakira in Barcelona im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton in Barcelona im Juni 2023

Anzeige

RM/MEGA Shakira und Lewis Hamilton im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de