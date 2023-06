Geschenk von Bert: Sophia Vegas in Trauer um Hund Barney

Sophia Vegas (35) muss einen Verlust verkraften. Die Reality-TV-Bekanntheit hatte 2010 den Düsseldorfer Bordellbesitzer Bert Wollersheim (72) geheiratet. Die Ehe hielt ganze sieben Jahre. Auch wenn die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin längst einen neuen Mann an ihrer Seite hat, blieb ihr eine Erinnerung an ihren Ex bisher erhalten: Ihren kleinen Hund bekam die Blondine damals von dem heute 72-Jährigen geschenkt. Nun ist Barney traurigerweise verstorben.

Das teilte die 35-Jährige ihren Followern auf Instagram mit. "Unser geliebter alter Barney wird für immer in unseren Herzen weiterleben", schrieb sie unter ein Video, welches aus verschiedenen Bildern mit der Fellnase besteht. Sophia verriet außerdem, dass sie bereits einen neuen Hund aufgenommen hätten: "Sein Familienname wird in unserer Familie fortgeführt. So hat auch Barney Junior ein neues Zuhause gefunden. Ersetzen kann kein Hund deinen alten geliebten Schatz, doch die Erinnerungen und schönen Momente werden wir für immer in unseren Herzen tragen. Barney Junior wird in Barneys Ehren einen liebevollen Platz in unserer Familie haben."

Auch Sophias Tochter Amanda scheint eine echte Tierfreundin zu sein. Für die Geburtstagsparty der Kleinen im vergangenen Jahr hatte die einstige Promi Big Brother-Kandidatin einen halben Streichelzoo gemietet. Neben einer Kuh hatten die Kinder sich obendrein über ein Alpaka freuen dürfen.

Anzeige

SMXRF / starmaxinc.com / ActionPress Sophia Vegas, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, Daniel Charlier, die gemeinsame Tochter Amanda und der Hund Barney

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit Tochter Amanda

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de