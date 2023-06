Jakub Jarecki hat sich Kates Namen am Hals tätowieren lassen

Ein Liebesbeweis, der buchstäblich unter die Haut geht! 2021 gingen Realitystar Kate Merlan (36) und der Fußballer Jakub Jarecki (27) den Bund fürs Leben ein. Allerdings war ihr Glück nicht von langer Dauer – es folgte die überraschende Trennung. Nach ihrer gemeinsamen Prominent getrennt-Teilnahme, scheinen die einstigen Turteltauben wieder zueinandergefunden zu haben. Nun ist ihre Liebe zueinander offenbar ernster denn je: Jakub ließ sich nämlich Kates Namen tätowieren!

Vor wenigen Stunden teilt der 27-Jährige einen neuen Schnappschuss mit seinen Fans auf Instagram. Auf dem Foto ist zu sehen, dass ein Tattoo mit Kates Namen nun seinen Hals ziert. "Jetzt ist mein Körper noch schöner, damit auch jeder weiß, wie Bobby richtig heißt – Kate", schreibt der Kicker unter den Beitrag. Seine Liebste ist ganz schön hin und weg von Jakubs Aktion. "Für dich bin ich für immer dein Bobby", schwärmt das Tattoo-Model in der Kommentarspalte.

Die Reaktionen seiner Fans sind jedenfalls zwiegespalten. Während manche Follower dem Pärchen sein Liebes-Comeback mit Kommentaren wie "Ihr beiden seid ja echt süß – hoffentlich bleibt das so" oder "Ich freu mich so krass, dass ihr die Kurve bekommen habt!" gönnen, finden andere, dass das Liebes-Tattoo etwas too much sei. "In ein paar Jahren bin ich auf das Cover Up gespannt", scherzt ein User.

