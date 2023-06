Jannik Kontalis feuert heftig gegen Jimi Blue Ochsenknecht!

Er nimmt kein Blatt vor den Mund! Jannik Kontalis und Yeliz Koc (29) wurden nach Make Love, Fake Love ein Paar, sollen aktuell aber getrennt sein. Trotzdem ist der Influencer nicht gut auf Jimi Blue Ochsenknecht (31), den Ex der 29-Jährigen und Vater ihrer Tochter zu sprechen. Er kritisiert vor allem, dass der Schauspieler sich angeblich nicht um sein Kind kümmere. "Du musst dich nicht mit Yeliz verstehen. Du musst auch nie wieder in deinem Leben Kontakt zu ihr haben. Aber du kannst verschissen noch mal deinem Kind zeigen, dass du da bist", meint Jannik in seiner Instagram-Story.

