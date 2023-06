Nach Verletzung: Johnny Depp tourt wieder mit seiner Band!

Johnny Depp (60) steht wieder auf der Bühne! Der US-Amerikaner ist nicht nur ein gefeierter Schauspieler, sondern macht auch Musik. 2015 wurde seine Band Hollywood Vampires gegründet. Neben dem Filmstar besteht die Gruppe aus Rockmusiker Alice Cooper (75) und Gitarrist Joe Perry (72). Aufgrund eines gebrochenen Knöchels fiel der Fluch der Karibik-Star erst einmal bei den Konzerten aus – nun ist Johnny zurück auf der Bühne!

In einem seltenen Post in seiner Instagram-Story teilt der Filmstar ein Bild mit seinen Bandkollegen. Dazu schreibt Johnny: "Die Tour hat begonnen. Wir spielen am 10. Juni in Istanbul. [...] Wir hoffen, euch dort zu sehen!" Doch den Fans stellt sich nun vor allem eine Frage – und auf die hat die Band in einem Posting eine klare Antwort: "Ja, Johnny ist hier!"

Erst vor knapp einem Monat feierte Johnny sein großes Comeback auf dem Red Carpet. Es war das erste Mal, dass sich der zweifache Vater nach seinem Gerichtsverfahren mit Amber Heard (37) wieder auf dem roten Teppich zeigte. Laut Variety verdrückte der 59-Jährige sogar ein paar Tränchen, als er wegen seines Films mit Standing Ovations begrüßt wurde.

