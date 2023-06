Neues Standbein: Rebel Wilson gründet eigenes Plattenlabel!

Ein weiterer Meilenstein ihrer Karriere! Rebel Wilson (43) ist schon seit Jahren nicht mehr aus Hollywood wegzudenken – vor allem mit der Rolle der "Fat Amy" in der gefeierten Pitch Perfect-Reihe machte sie sich einen Namen. Zuletzt übernahm sie die Hauptrolle und die Produktion des Netflix-Films "Senior Year". Doch bei der Schauspielerei allein soll es wohl nicht bleiben – Rebel steigt jetzt in die Musikbranche ein!

Wie Deadline berichtet, unterschrieb die 43-Jährige kürzlich einen Vertrag mit Warner Music. Dort wird die Schauspielerin bald mit ihrem eigenen Musiklabel namens Rebellionaire an den Start gehen. Ihre erste Veröffentlichung ist auch schon bekannt: Rebel wird unter ihrem Label den Soundtrack für das Musical "The Deb" rausbringen. Bei dem Film, der ab Oktober in Australien gedreht wird, übernimmt die Beauty außerdem die Regie.

Auch in Rebels Privatleben könnte es derzeit wohl nicht besser laufen! Seit Februar ist sie mit ihrer Liebsten Ramona Agruma verlobt. Das Paar bekam im November 2022 zudem Familiennachwuchs: Mithilfe einer Leihmutter war ihre Tochter zur Welt gekommen. Die Kleine trägt den Namen Royce Lillian und ist der ganze Stolz der beiden Mütter.

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson bei der amfAR-Gala in Cannes im Mai 2023

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson und ihre Tochter Royce im Mai 2023

