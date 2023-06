Offenbar Liebes-Reunion bei Liam Payne und Kate Cassidy!

Sie können die Finger doch nicht voneinander lassen! Der Sänger Liam Payne (29) und die Influencerin Kate Cassidy waren zehn Monate lang als Paar durchs Leben gegangen, ehe sie im Mai ihre Trennung bekannt gaben. Damals wurde die Schwierigkeit, Beruf und Beziehung unter einen Hut zu bekommen, als Trennungsgrund genannt. Nun werden sie aber wieder zusammen gesichtet und es scheint offensichtlich: Liam und Kate sind wieder zusammen!

Bei einem Restaurantjubiläum in London wurden die vermeintlichen Ex-Partner Händchen haltend fotografiert. Liam trägt auf den Bildern einen gestreiften schwarzen Anzug, während seine blonde Begleitung einen weißen Zweiteiler anhat. Sie verlassen auf den Fotos gemeinsam das Restaurant und scheinen sich angeregt zu unterhalten. Obwohl sich die beiden noch nicht zu den Gerüchten geäußert haben, dürften die Bilder aber keinen Zweifel zulassen.

Vor wenigen Wochen hatte das ehemalige One Direction-Mitglied verkündet, seine Alkohol- und Pillensucht in den Griff bekommen zu haben. Über seine Nüchternheitsphase hatte sich Liam folgendermaßen geäußert: "Ich fühle mich fantastisch, ich fühle mich wirklich sehr gut und die Unterstützung der Fans war wirklich sehr gut, also bin ich super glücklich."

Anzeige

MEGA Liam Payne und Kate Cassidy im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Kate Cassidy und Liam Payne bei einem Event in Dubai im Januar 2023

Anzeige

MEGA Liam Payne und Kate Cassidy im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de