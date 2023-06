Sarah Liebich bangt vor dem "Temptation Island"-Wiedersehen

Sarah Liebich hat dabei kein gutes Gefühl. Die Bankkauffrau nahm gemeinsam mit ihrem Freund Nico Legat an Temptation Island teil, um die Treue zu testen. Allerdings rasselte der Sohn von Thorsten Legat (54) mit Vollkaracho durch die Prüfung: Er ging seiner Freundin mit der Verführerin Siria in der Villa fremd! Sein Handeln bedeutete das Ende des Experiments. Deshalb hat Sarah auch schon Bammel vor dem großen "Temptation Island" Wiedersehen.

In ihrer Instagram-Story teilt die Beauty jetzt ihr Gefühlschaos mit ihren Fans, das sie immer bekomme, wenn die neue Folge des Formats erscheint. "Ich hasse den Donnerstag mittlerweile, immer wieder dieses ekelhafte Gefühl, welches sich von Woche zu Woche steigert", gibt die Blondine ehrlich zu. Doch noch eine weitere Sache bereite ihre Bauchschmerzen: "Jetzt steht für mich noch das Wiedersehen an und damit bin ich erleichtert, alles gesehen zu haben, um hoffentlich damit abschließen zu können."

Wie verletzt und angewidert Sarah von Nicos Verhalten ist, hatte sie bereits am Lagerfeuer klargemacht, als sie auf den 25-Jährigen gestoßen war. "Du bist so ein räudiger Mensch. Wie kann man so charakterlos sein?", hatte die Blondine ihren Ex gefragt, nachdem sie sich gemeinsam die Fremgeh-Szenen angesehen hatten.

RTL / Frank J. Fastner Sarah Liebich und Nico Legat, "Temptation Island"-Kandidaten

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich im Mai 2022

Temptation Island, RTL+ Sarah Liebich und Nico Legat bei "Temptation Island"

