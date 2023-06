Gewusst? Auf diesen Kollegen von Ex Mats steht Cathy Hummels

Cathy Hummels (35) hatte nicht nur Augen für ihren Ex Mats Hummels (34)! Im November des vergangenen Jahres hatte die Kampf der Realitystars-Moderatorin bestätigt, was viele bereits geahnt hatten: Sie und der Fußballer lassen sich scheiden. Rund sieben Jahre lang waren die beiden miteinander verheiratet. Wie Cathy jetzt verrät, war sie aber nicht nur ihrem Ex zugeneigt – sie fand auch Gefallen an einem anderen Fußballer!

Im Interview mit Playboy spricht die 35-Jährige offen darüber, wie der perfekte Mann an ihrer Seite aussehen sollte. "Ich könnte tatsächlich gar nicht sagen, wie mein Traummann aussieht. Es muss mich einfach catchen", erzählt der TV-Star. Wichtig sei ihr jedoch die Größe. Doch gibt es unter den Promi-Männern jemanden, der Cathy anspricht, wie Liam (33) oder Chris Hemsworth (39)? "Ich würde beide nehmen. Und den Torwart Iker Casillas (42) fand ich immer sehr sexy", offenbart sie gegenüber dem Magazin.

Inzwischen sei Cathy auch wieder bereit, sich ins Datingleben zu stürzen. "Ich merke, dass ich andere Männer attraktiv finde und auch flirte", verriet die Mutter eines Sohnes erst vor wenigen Tagen im Interview mit Bunte. Gemeinsam mit ihrem neuen Partner wolle sie dann noch viele verrückte Dinge erleben.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels in ihrem neuen Haus

Anzeige

Getty Images Iker Cassilas, Fußballer

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de