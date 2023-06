Sam Asghari teilt süßen Hochzeitsclip mit Britney Spears

Seltene Einblicke ins Privatleben von Sam Asghari (29) und Britney Spears (41). Bereits seit 2017 gehen der Schauspieler und die Popsängerin gemeinsam durchs Leben. Im September 2021 hielt der Hottie dann um die Hand seiner Liebsten an. Ihr Liebesglück krönten die beiden am 09. Juni 2022 und schipperten in den Hafen der Ehe. Im Netz ließ Sam das erste Ehejahr Revue passieren und teilte süßes ein Video der großen Hochzeit.

"Glückliches Einjähriges für mich und meine beste Hälfte", schrieb der 29-Jährige in seiner Instagram-Story. Außerdem teilte er ein emotionales Video, das den Hochzeitstag der Turteltäubchen zeigt. Zu sehen ist Britney in einer pompösen Märchenkutsche und die beiden am Altar, wie sie sich das Ja-Wort geben und innig küssen. "Ein Jahr bin ich schon mit der Frau meiner Träume verheiratet. Frohes Jubiläum", schrieb Sam dazu.

Während der Schauspieler in Erinnerungen schwelgte, teilte Britney keinen Beitrag zum ersten gemeinsamen Hochzeitstag. Wie PageSix berichtete, deaktivierte Britney ihren Instagram-Account sogar genau einen Tag vor ihrem einjährigen Hochzeitsjubiläum. Schon öfter war die Sängerin diesen Schritt gegangen, ist aber immer wenig später wieder aktiv gewesen.

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari

Instagram / samasghari Britney Spears auf ihrer Hochzeit

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari im Mai 2022

