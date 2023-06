So süß kuschelt Kaley Cuocos Tochter mit dem Familienhund!

Sie schwebt im Mamaglück! Die Schauspielerin Kaley Cuoco (37) ist vor allem für die Rolle der sympathischen Penny in The Big Bang Theory bekannt. Im März 2023 erblickte ihr erstes Kind, die kleine Matilda, das Licht der Welt. Auf Social Media lässt die frischgebackene Mama ihre Fans an ihrem neuen Familienglück teilhaben. Und wie neueste Fotos zeigen, hat ihre Kleine schon jetzt einen besten Freund gefunden: So süß kuschelt Baby Matilda mit dem Familienhund Opal!

In ihrer Instagram-Story postet die Schauspielerin entzückende Schnappschüsse: Darauf zu sehen ist die kleine Matilda, die Kaley mit dem Schauspieler Tom Pelphrey (40) teilt, wie sie ganz vertraut mit dem Familienhund Opal umgeht. Die stolze Mama bezeichnet die beiden als "Besties", um zu verdeutlichen, dass es sich schon jetzt um eine echte Freundschaft zwischen Baby und Tier handelt. Auf einem weiteren Foto sind die beiden auf einem Kissen liegend zu sehen, während sie sich mit großen Augen ansehen.

Erst vor Kurzem verriet Kaley, dass ihr bereits beim ersten Treffen klar war, dass Tom der Vater ihrer Kinder sein würde. Zuvor hatte die Fernsehschönheit nicht unbedingt den Wunsch gehegt, eines Tages eine eigene Familie zu gründen, bis Tom diesen in ihr geweckt hatte.

Anzeige

Instagram Matilda Pelphrey mit Kaley Cuocos Hund Opal

Anzeige

Instagram Matilda Pelphrey mit Kaley Cuocos Hund Opal

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit ihrem Partner Tom und ihrer Tochter Matilda

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de