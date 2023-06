Trennung von Katie Holmes kam für Tom Cruise überraschend!

Er hatte es nicht kommen sehen! Die medienwirksame Ehe des Schauspielerpaars Tom Cruise (60) und Katie Holmes (44) hat im Jahr 2012 abrupt geendet – Gerüchten zufolge hatte Katie die Scheidung eingereicht, um sich und die gemeinsame Tochter Suri Cruise (17) vor der Scientology-Kirche zu schützen. Während Katie derzeit auf dem Tribeca Film Festival weilt, um über ihr Leben in der Unterhaltungsbranche zu sprechen, wobei sie der ein oder anderen Frage zu ihrer Ex-Beziehung ausweichen muss, lässt sich an dieser Stelle festhalten: Tom hatte die Trennung damals nicht kommen sehen!

Bereits im Jahr 2013 hatte Tom gegenüber ProSieben ausgepackt, dass ihn die Scheidungspapiere seiner Frau Katie damals kalt erwischt hätten: "Ich habe es nicht erwartet. Das Leben ist eine Tragikomödie. Man braucht einen guten Sinn für Humor." Das Mediennarrativ war damals vor allem um Toms Verbindungen zur Sekte Scientology gesponnen worden – angeblich habe Katie sich und ihre Tochter aus den Fängen dieser befreien wollen.

Erst vor wenigen Wochen hatte Katie verraten, dass es ihr ein besonderes Anliegen sei, ihre Tochter vor der Presse zu schützen: "Was für mich bei meiner Tochter wichtig ist, weil sie in jungen Jahren so stark in der Öffentlichkeit stand, ist, dass ich sie beschützen möchte." Aus diesem Grund würde heutzutage nur noch selten über Suri berichtet.

Anzeige

Getty Images Katie Holmes, Tom Cruise und Suri Cruise im November 2007

Anzeige

Getty Images Katie Holmes und Tom Cruise im Dezember 2011 in New York

Anzeige

Getty Images Katie Holmes und Suri Cruise im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de