Bikini-Pics: So groß ist Luisa Hartemas Babybauch schon!

Luisa Hartema (28) dokumentiert ihren Weg zum Babyglück im Netz! Die Gewinnerin der siebten Staffel von Heidi Klums (50) Castingshow Germany's next Topmodel erwartet im Moment zum ersten Mal Nachwuchs: In den sozialen Medien hält die Mama in spe ihre Community seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Jetzt präsentiert Luisa ihren inzwischen ziemlich großen Babybauch auf neuen Bikinifotos!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht das Model jetzt eine ganze Reihe an neuen Schnappschüssen, auf denen sie ihre Kugel perfekt in Szene setzt: Auf den Bildern posiert die werdende Mutter in einem schwarzen Bikini vor einem See – dabei präsentiert sie ihren Babybauch sowohl von vorne als auch im Profil. Den lässigen Bade-Look rundet sie mit einem Dutt und einem strahlenden Lächeln ab.

Luisas Fans sind bei diesem Anblick total aus dem Häuschen! In der Kommentarspalte hinterlassen zahlreiche Supporter der Schwangeren Komplimente. "So schön", "Wunderschön" oder auch "Schöne Mama", schreiben beispielsweise drei User auf der Plattform.

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema im Januar 2023

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema im Juni 2023

AEDT Luisa Hartema im November 2022 in Berlin

