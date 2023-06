"Für immer": So hat Lindsay Lohan ihren Bader kennengelernt!

Lindsay Lohan (36) gibt private Einblicke! Die Schauspielerin geht schon einige Jahre mit ihrem Partner Bader Shammas durchs Leben. Im vergangenen Sommer gaben sich die beiden Turteltauben sogar das Jawort. Doch bei diesen Neuigkeiten sollte es nicht bleiben – nur wenige Monate später verkündeten die beiden, dass sie ihren ersten Nachwuchs erwarten. Doch wie haben sich Lindsay und Bader eigentlich kennengelernt?

Das verrät die "Freaky Friday"-Darstellerin jetzt im Interview mit Allure. Sie hätten sich zum ersten Mal in Dubai in einem Restaurant getroffen. "Ich sagte: 'Du siehst aus wie jemand, den ich kenne.' Er sagte: 'Nein, ich kenne niemanden, wen denn?'", erzählte Lindsay. Dann hätten sie sich für zwei Stunden miteinander unterhalten. "Ich sagte zu ihm: 'Ich habe das Gefühl, dass du die Person bist, mit der ich für immer zusammen sein werde'", erinnert sich die Beauty zurück. Sie sei noch nie in der Lage gewesen, so mit jemandem zu reden.

Auch über die Schwangerschaft und die Vorfreude, Mutter zu sein, plaudert Lindsay: "Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie sich das anfühlt und wie es ist, eine Mutter zu sein." Sie habe sich schon immer mütterlich gefühlt – auch wegen ihrer Geschwister. In letzter Zeit habe sie auch viel geweint, gibt sie preis: "Freudentränen. So bin ich nun einmal. […] Es ist auf eine gute Art überwältigend."

Getty Images Lindsay Lohan, Februar 2023

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Mai 2023

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

