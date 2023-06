Kaley Cuoco verlor einst beinahe ihr Bein bei Reitunfall!

Kaley Cuoco (37) erinnert sich an einen schlimmen Moment in ihrem Leben. Bei der The Big Bang Theory-Darstellerin läuft es momentan sehr rund. Vor etwa zwei Monaten hatten die Schauspielerin und ihr Partner Tom Pelphrey (40) ihre erste gemeinsame Tochter auf der Welt begrüßt. Seitdem teilt Kaley ihr Glück immer wieder mit ihren Fans im Netz. Doch nun öffnete Kaley sich und berichtete über eine weniger schöne Zeit in ihrem Leben.

Im Podcast SmartLess erzählte die 37-Jährige von einem Besuch auf einer Ranch in Los Angeles im Jahr 2010. Kaley berichtete, dass sie auf dem Rücken eines Pferdes geritten war. Dieses hatte sich erschrocken und die Kalifornierin abgeworfen. Sie war unter dem Tier auf dem Boden gelandet und dieses hatte, beim Versuch über sie zu springen, ihr Bein zerquetscht. "Ich dachte: 'Bin ich gerade auf einen Haufen Blätter gefallen?' Denn ich hörte das ganze Knacken. Ich brauchte etwa fünf oder zehn Sekunden, um zu begreifen, dass es nicht nur 400 Blätter waren, sondern meine Knochen," erinnerte sie sich.

Die Verletzung sei so schwer gewesen, dass Kaley eine Freigabe hatte unterschreiben müssen, die es den Ärzten erlaubt hätte, ihr Bein notfalls zu amputieren. Glücklicherweise sei das Bein der US-Amerikanerin schnell geheilt und Kaley nach zwei Wochen wieder halbwegs fit gewesen.

