Vorbild: Prinzessin Charlotte eifert ihrer Mutter Kate nach

Wie die Mutter, so die Tochter! Prinzessin Charlotte (8) ist die Tochter von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41). Die Achtjährige ist die Nummer drei in der britischen Thronfolge. Aller Voraussicht nach hat sie jetzt jemand ganz Besonderes als ihr Vorbild auserkoren: Ihre königliche Mutter. Da die Royals privat viel Sport treiben, ist nicht verwunderlich, dass die kleine Prinzessin ihrer Mutter besonders in dieser Sportart nacheifert.

Kate soll regelmäßig mit ihren Kindern George (9), Charlotte und Louis (5) im Garten Rugby spielen, sagte Nigel Gillingham, der Präsident des englischen Rugby-Fußballverbands, gegenüber dem People Magazine. Dass Kate die Sportart wirklich gut beherrscht, stellte sie kürzlich im Maidenhead Rugby Club unter Beweis. Offenbar soll sich Charlotte jetzt den Ehrgeiz ihrer Mutter zum Vorbild genommen haben. Gillingham sagte, Charlotte sei "auch sehr wettbewerbsorientiert".

Prinz William soll seine Tochter hingegen als "angehenden Star" im Fußball bezeichnet haben. Prinzessin Charlottes Lieblingssport sei jedoch laut ihrer Mama Gymnastik. Kate fügte laut Daily Mail wohl hinzu: "Charlotte verbringt die meiste Zeit auf dem Kopf, macht Handstände und Radschlagen."

Getty Images Prinz William, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate

ActionPress Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis 2022

Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte im August 2022

