Daniel Aminati teilt süßes Bild von Tochter Charly Malika!

Wie niedlich! Daniel Aminati (49) und seine Patrice gehen zusammen durch dick und dünn. Im vergangenen Jahr hatten der Moderator und seine Frau sich das Jawort gegeben. Nur wenig später erblickte ihre Tochter Charly das Licht der Welt – und die macht ihre Eltern seit dem überglücklich. Immer wieder postet der Sportler Schnappschüsse von und mit seiner Kleinen. Auch jetzt verzückt Daniel seine Fans wieder mit einem süßen Foto seiner Charly!

In seiner Instagram-Story zeigt er das Baby, wie es strahlend auf dem Boden sitzt und einen kleinen Blumenkranz aus Gänseblümchen auf dem Kopf trägt. In der Hand hält Charly einen Trommelschlägel, den sie offenbar als Mikrofon umfunktioniert hat. Den Schnappschuss versieht Daniel mit einem roten Herzchen und den Worten: "Sing Hallelujah!"

Kurz nach Charlys Geburt widmete der Muskelmann ihr süße Worte im Netz. "Ich wünsche mir, dass ich meine Tochter so erziehen kann, dass sie sich mag und verstehen lernt, dass das Leben so einzigartig und somit besonders ist – so besonders wie sie selbst", schrieb er stolz neben ein Foto mit seinem Nachwuchs. Außerdem wünsche er sich, dass seine Tochter den Mut hat, sie selbst zu sein.

