Denise und Henning Merten packen über Patchwork-Familie aus

Ganz schön viel Stress! Denise (32) und Henning Merten (33) sind eine Patchwork-Familie. Aus ihrer Ehe mit Pascal Kappés (32) brachte sie den gemeinsamen Sohn Ben mit in die Beziehung mit Henning. Er und Anne Wünsche (31) sind die Eltern von Juna. Henning adoptierte damals die kleine Miley. Jetzt plauderten Denise und Henning über die Streitigkeiten, die in einer Patchwork-Familie gerade so lauern.

"Henning ist seit vier Jahren an Bens Seite, ist täglich da und gibt alles und jetzt kommt Pascal, der sich jetzt sehr bemüht, aber es hat halt drei Jahre gedauert", erzählte Denise gegenüber Promiflash. Pascal wolle jetzt nach Berlin ziehen, um mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen zu können. "Darauf waren wir nicht vorbereitet", sagte Denise ehrlich. Das seien dann Situationen, die man als Paar erstmal bewältigen müsse. Die einstige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin erklärte aber auch: "Ich versperre niemandem den Weg, weil er ist und bleibt der Vater von Ben."

Da sie es in ihrer Kindheit anders erlebt habe, wolle sie eine funktionierende Patchwork-Familie. Deshalb störe sie auch die öffentliche Debatte mit Anne. "Man sagt immer, ich bin diejenige, die sich quer stellt, was das Thema mit Anne anbelangt, aber das ist gar nicht so. Ich bin immer jemand, der einen Familienzusammenhalt haben möchte und will, dass es funktioniert."

Instagram / denise_merten Denise Merten auf Instagram

ActionPress/ Bieber, Tamara Henning und Denise Merten bei Dr.Sindsens Release-Party

Instagram / denise_merten Henning und Denise Merten, März 2022

