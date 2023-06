"Ein Wunschkind": Alessia Herren wurde direkt schwanger!

Alessia Herren (21) war außer sich vor Freude! Die Tochter von Willi Herren (✝45) hatte in der Realityshow The Real Life ihre Schwangerschaft Ende vergangenen Jahres verkündet. Im April war es dann auch endlich so weit: Sie und ihr Mann Can begrüßten ihre Tochter Anisa-Amalia auf der Welt. Doch war ihr Nachwuchs geplant? Alessias Baby war auf jeden Fall ein Wunschkind!

In dem Format "Volles Haus" gibt die 21-Jährige einen Einblick in ihre Familienplanung. "Das ist auf jeden Fall ein Wunschkind. Wir wollten das. Wir haben es einmal versucht und es hat direkt funktioniert", verrät die Beauty. Doch wie hat sie überhaupt bemerkt, dass sie schwanger war? "Nachdem ich eigentlich meine Periode kriegen sollte, hat meine Mutter mir einen Test mitgebracht und ich habe mir auch noch einen geholt. Dann habe ich zwei Tests gemacht und die waren positiv", schildert sie die damalige Situation. Im Anschluss sei sie zum Arzt gegangen und habe sich die Schwangerschaft bestätigen lassen.

Aber wie war es für ihren Mann Can zu erfahren, dass er und Alessia bald Eltern sind? "Ich werde Vater. Für mich ist das auf jeden Fall etwas ganz Neues", hatte er noch vor der Geburt seiner Tochter in der Show zugegeben und angemerkt: "Anfangs war es ein bisschen schwer [für mich], damit umzugehen, aber mittlerweile, wenn man das Kind spürt, wenn man den Bauch anfasst, da ändert sich die ganze Welt."

Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Tochter von Willi Herren

Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren im Mai 2023

Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren (r.) mit ihrem Mann Can

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de