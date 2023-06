Haben Sharon Battiste und ihr Jan doch kein Haus gekauft?

Sharon Battiste (31) und Jan Hoffmann haben andere Pläne. Im vergangenen Jahr entschied sich die Beauty bei Die Bachelorette für den Floristen und übergab ihm in Finale ihre letzte Rose. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und planen auch schon ihre gemeinsame Zukunft. Vor wenigen Wochen kam sogar das Gerücht auf, dass sich die Schauspielerin und ihr Liebster ein Haus in Hannover gekauft haben sollen und mittlerweile zusammenwohnen. Jetzt stellte Sharon aber gegenüber Promiflash klar: Sie und Jan haben sich kein Eigenheim gekauft!

Promiflash traf die Let's Dance-Teilnehmerin auf der "Tyler Rake: Extraktion 2"-Premiere in Berlin. Dort war das jüngste Gerücht um sie und ihren Liebsten ein Thema – doch offenbar ist an den Spekulationen nichts dran! "Die Gerüchte waren ja einfach Fakten, die ja irgendwie so niedergelegt wurden", erklärte die 31-Jährige und rückte dann das Ganze ins richtige Licht: "Wir werden auf jeden Fall einen gemeinsamen Schritt gehen, wir haben aber kein Haus gekauft."

Was bei Sharon und Jan auf dem Plan steht, plauderte die Beauty sogar aus! "Es gibt einige Schritte. Also ich will ja auch irgendwann mal Mutter werden", legte sie die Karten offen. Doch zeitnah wird das wohl erst einmal nicht passieren, wie sie deutlich machte: "Wir wollen noch reisen. Jeden Tag kann irgendwas kommen, deswegen machen wir uns nicht so genau den Plan. Wir leben einfach und gucken, was kommt."

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste im Mai 2023

Instagram / sharonbattiste_ Jan Hoffmann und Sharon Battiste im September 2022

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste im September 2022

