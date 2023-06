Philipp Stehler ist Papa geworden: Diese Stars gratulieren!

Philipp (35) und Vanessa Stehler werden mit Glückwünschen überhäuft! Der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer hatte seine Liebe zwar nicht im Fernsehen gefunden, doch ist inzwischen megahappy mit seiner Frau. Gemeinsam erwarteten die zwei auch schon ihren ersten Nachwuchs – und vor wenigen Stunden verkündete der Influencer dann die frohe Botschaft: Ihr erster Sohn erblickte das Licht der Welt. Und die Stars freuen sich mega für Philipp und Vanessa!

"Uhh, Gänsehaut! Ganz viel Liebe an euch und alles Gute für den Sohnemann und euch als neue Familie. Freue mich ganz doll mit euch!", schreibt beispielsweise Model Fiona Erdmann (34) bei Instagram. Auch Bachelorette-Kandidat Johannes Haller (35) spricht seine Glückwünsche aus: "Ich freue mich so, so sehr für euch! Ich kann es kaum erwarten, ihn endlich kennenzulernen!" Außerdem finden sich weitere liebe Worte von zahlreichen Stars unter Philipps Beitrag – beispielsweise Natascha Ochsenknecht (58), Bachelor-Kandidatin Lisa Mieschke oder GNTM-Gewinnerin Kim Hnizdo (27).

Die Geburt ihres Babys verkündete der Influencer mit einem niedlichen Video. Darin sind die winzigen Füße seines Nachwuchses zu sehen. "Uns fehlen noch die richtigen Worte, um unsere Gefühle und unser Glück zu beschreiben!", schreibt der frisch gebackene Papa ganz stolz. Philipps Leben fühle sich jetzt vollkommen an.

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Influencer

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp und Vanessa Stehlers Baby

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de