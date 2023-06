"Vollkommen": Philipp und Vanessa Stehlers Baby ist da!

Süße Neuigkeiten von Philipp Stehler (35)! Der Blondschopf war durch seine Teilnahme an Die Bachelorette und Bachelor in Paradise bekannt geworden. In den Datingshows hatte er nicht seine große Liebe gefunden – Jahre später hingegen in seiner jetzigen Frau Vanessa. Mit dem Model erwartete der Berliner zuletzt den ersten Nachwuchs. Jetzt ist es so weit: Philipps erster Sohn ist auf der Welt!

Auf seinem Instagram-Profil verkündete der Influencer am späten Sonntagabend die süßen News. Zu einem Video, in dem bereits die winzigen Füße seines Babys zu sehen sind, schrieb der Neu-Papa ganz stolz: "Uns fehlen noch die richtigen Worte, um unsere Gefühle und unser Glück zu beschreiben!" Philipp verriet weiter, dass sein Sohnemann schon am 9. Juni das Licht der Welt erblickt habe – seitdem "fühlt sich unser Leben vollkommen an". Die kleine Familie wolle sich nun eine kleine Auszeit nehmen, um einander richtig kennenzulernen.

Noch kurz vor der Geburt ihres Sohnes waren Vanessa und Philipp einen großen Schritt gegangen. Ganz heimlich hatten die zwei nämlich geheiratet! "Nächstes Jahr feiern wir groß!", hatte der Webstar jedoch versprochen. Vanessa heißt seitdem ebenfalls Stehler mit Nachnamen.

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und Vanessa Ciomber

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp und Vanessa Stehlers Baby

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und Vanessa Ciomber im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de