Cooler Typ? So war Chris Hemsworth am Set seines neuen Films

Ist Chris Hemsworth (39) wirklich so cool, wie er wirkt? Der Australier zählt zu den bestbezahlten Schauspielern Hollywoods. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Rolle als Thor im Marvel-Universum. Aktuell bekommen ihn seine Fans in der Fortsetzung des Netflix-Actionhits "Tyler Rake: Extraction 2" zu sehen. Im Interview mit Promiflash berichtet seine Schauspielkollegin Olga Kurylenko (43), wie die Dreharbeiten mit Chris wirklich waren.

Im Rahmen der Berlin-Premiere von "Tyler Rake: Extraction 2" antwortet Olga auf die Frage hin, wie sie die Arbeit mit Chris zusammenfassen würde: "Es war großartig. Er ist sowohl ein toller Mensch als auch ein toller Schauspieler. Mit ihm kann man einfach Spaß haben." Wie die Schauspielerin, die im Film seine Ex spielt, weiter berichtet, sei der einstige Sexiest Man Alive am Set super locker gewesen. Kein Wunder also, dass die 43-Jährige ausschließlich gute Worte für den Schauspieler findet. "Es ist sehr einfach, mit ihm zu arbeiten", meint sie.

Weltweit bekannt wurde Olga 2008 durch ihre Rolle als Bond-Girl an der Seite von Daniel Craig (55) in "Ein Quantum Trost". Mit dem zweiten Teil von "Tyler Rake" schafft es die gebürtige Ukrainerin jetzt erneut auf die große Kinoleinwand. Sie verrät, was letztlich die größte Herausforderung bei den Dreharbeiten darstellte: "Für mich waren es die vielen emotionalen Szenen und die Konzentration, die es erforderte."

