Prinz William weigert sich, Prinz Harry einfach zu vergeben

Ist etwa keine Versöhnung in Sicht? Mit der Veröffentlichung seiner Memoiren hatte Prinz Harry (38) einen ganz schönen Keil zwischen sich und seine Familie getrieben. Insbesondere seinem Bruder Prinz William (40) und seinem Vater König Charles (74) wirft der Rotschopf in dem Buch einiges an den Kopf. Trotz des Zwistes erschien der in Ungnade gefallene Prinz zu der Krönung seines Papas. Für William ist die Sache mit Harry damit jedoch noch nicht vom Tisch!

Wie ein Insider aus dem Palast gegenüber Radar Online verlauten lässt, weigere sich der Thronfolger, seinem kleinen Bruder einfach so zu verzeihen. "Für König Charles und die anderen Royals [...] war [Harrys Auftauchen zur Krönung] ein großer Schritt in die richtige Richtung und sie sind zuversichtlich, dass sie in der nächsten Zeit nicht mit einer erneuten Attacke auf sie rechnen müssen", erklärt die Quelle. "William glaubt jedoch erst an Frieden, wenn er ihn sieht", fügt der Tippgeber hinzu.

Derzeit sieht es also nicht danach aus, dass Harry sich mit seiner Familie in naher Zukunft versöhnt. Tatsächlich soll auch die Stimmung zwischen Vater und Sohn derzeit noch schlechter als zuvor sein. "In den letzten Monaten hat sich Harry über seinen Bruder William und seine Schwägerin Kate (41) ausgelassen, aber auch über Camilla (75)", meinte ein Insider zuvor zu Daily Mail. Eine solche Kritik sei für den amtierenden Monarchen ein absolutes No-Go.

Getty Images Prinz William bei der Krönung von König Charles III.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, Juli 2021

Getty Images König Charles im Juni 2023

