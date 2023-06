"Renovieren": Iris Klein möchte sich Brüste machen lassen!

Iris Klein (56) lässt derzeit an sich herumbasteln! Erst vor wenigen Wochen ließ sich die Fernsehbekanntheit die Lippen machen. Nun plant die 56-Jährige einen weiteren Eingriff. “Noch diesen Monat lasse ich mir Implantate machen und freue mich darauf", erklärt sie in ihrer Story auf Instagram. Dabei wolle sich Iris 500 Gramm pro Brust einsetzen lassen. Offenbar möchte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin noch einiges an sich ändern. Der Realitystar erklärt: “Ein altes Haus lässt man auch renovieren.”

