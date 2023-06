So hätte Willi Herren auf Alessias Schwangerschaft reagiert

Willi Herren (✝45) wäre höchstwahrscheinlich stolz auf seine Tochter Alessia (21) gewesen. Die The Real Life-Bekanntheit musste 2021 einen schweren Verlust durchleben: Ihr Papa wurde tot in seiner Wohnung in Köln aufgefunden. Seitdem lebt die ganze Familie in Trauer und vor allem für die Beauty ist es noch immer eine harte Zeit, denn: Sie ist im vergangenen April Mama geworden und hätte das gerne mit ihrem Vater geteilt. Schließlich weiß Alessia auch ganz genau, wie Willi auf ihre Schwangerschaft reagiert hätte.

"Ich glaube, mein Vater wäre unfassbar stolz darauf, wenn er erfahren hätte, dass seine kleine Prinzessin schwanger ist", vermutet die 21-Jährige in der Show "Volles Haus". So habe sie ihn vor seinem Tod auch mal die Frage gestellt, was er machen würde, wenn sie schwanger wäre. "Er meinte, er würde mich unterstützen, er wäre immer für mich da und deswegen weiß ich zu 100 Prozent, dass er so stolz auf uns wäre", erklärt die Beauty. Der Schlagerstar hätte sich vermutlich auch sehr darüber gefreut, dass seine Tochter gemeinsam mit ihrem Partner Can ein Kind bekommt, da er für ihn wie ein Sohn gewesen sei.

Zusammen mit ihrer Tochter Anisa-Amalia hatte Alessia auch schon Willis Grab besucht. Den besonders emotionalen Moment hatte sie mit einem Foto von sich und dem Kinderwagen auf Instagram festgehalten. "Hallo Opa", hatte sie dazugeschrieben und ihre Worte noch mit einem schwarzen Herz-Emoji ergänzt.

Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrer Tochter Anisa-Amalia

Instagram / alessiamillane Alessia Herren (r.) mit ihrem Mann Can

Instagram / alessiamillane Alessia Herren am Grab von Willi Herren

