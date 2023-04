Mit ihrer Tochter: Alessia Herren besucht Willis (†45) Grab

Alessia Herren (21) gedenkt ihres Vaters. Am 20. April 2021 wurde Willi Herren (✝45) tot in seiner Wohnung in Köln aufgefunden. Sein plötzliches Ableben schockierte seine Angehörigen und seine Fans enorm. Der Partyschlagersänger hinterließ nicht nur seine Frau Jasmin Herren (44), sondern auch seine Tochter Alessia. Die Reality-TV-Darstellerin hat inzwischen eine Tochter bekommen. Jetzt zeigte ihr Alessia das Grab ihres verstorbenen Opas Willi.

Auf Instagram postete Alessia Fotos, die zeigen, wie sie mit einem Kinderwagen spazieren geht. Ihr Baby, das sie und ihr Partner Anisa-Amalia nannten, schlummert gemütlich, während die The Real Life - #nofilter-Darstellerin die Sonne genießt. Auf einem anderen Bild ist zu sehen, wie die 21-Jährige den Kinderwagen vor Willis Grab parkt. "Hallo Opa", schreibt die frischgebackene Mama zu dem Beitrag und versieht diesen mit schwarzen Herzchen.

Auch bei der Verkündung der Geburt ihrer Tochter dachte Alessia an ihren verstorbenen Vater zurück. "Unser kleines Wunder hat den besten Schutzengel über sich! Ich weiß, wie stolz mein Papa auf uns ist! Du bist der allerbeste Opa. Wir lieben dich unendlich viel", richtete Alessia an Willi rührende Worte auf Instagram.

Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren am Grab von Willi Herren

Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herrens Tochter Anisa-Amalia

Anzeige

Instagram / alessiamillane Willi und Alessia Herren

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de