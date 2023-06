So hart war "Let's Dance" für Chryssanthi Kavazi wirklich!

So war Let's Dance wirklich für Chryssanthi Kavazi (34)! Bei der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel ertanzte sich die Ehefrau von Tom Beck (45) gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Vadim Garbuzov (36) den siebten Platz. Ihr langjähriger Ehemann und Vater ihres Sohnes bekam das alles hautnah mit. Im Interview mit Promiflash verrät Tom Beck jetzt, wie diese Zeit wirklich für seine Frau war!

Auf die Frage, wie der 45-Jährige die Zeit wahrnahm, als seine Ehefrau bei "Let's Dance" tanzte, erzählt der Alarm für Cobra 11-Star offen gegenüber Promiflash: "Das war schon stressig, also gar nicht so vom organisatorischem Aufwand, sondern ich glaube von der nervlichen Belastung [...]. Ich hatte das Gefühl, sie hat das schon sehr mitgenommen alles." Vor allem die Bewertungen machten der Mutter zu schaffen. "An ihr hat das wirklich genagt", gibt der Vater zu.

Ob der gebürtige Nürnberger schon bald in die Fußstapfen seiner Frau tritt und selbst bei "Let's Dance" über das Parkett schwebt, ist noch unklar. "Also bis jetzt habe ich noch keinen offiziellen Vertrag unterschrieben, das kann ich dazu sagen", verrät er. Jedoch ist er sich sicher, dass er schlechte Bewertungen nicht so nah an sich heranlassen würde. "Ich kann das, glaube ich, dann eher so ein bisschen wegschieben", vermutet er.

Getty Images Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance" 2023

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi im Oktober 2022

Timm, Michael / ActionPress Tom Beck und Chryssanthi Kavazi bei der Premiere von "One Mic Stand"

