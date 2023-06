Sorge um Snow: Cheyenne Ochsenknecht sendet Yeliz Koc Blumen

Überraschende Post! Vor etwa zwei Jahren wurden Yeliz Koc (29) und Jimi Blue Ochsenknecht (31) Eltern. Doch noch vor der Geburt ihres Kindes zerbrach die Beziehung. Jetzt versetzt der Make Love, Fake Love-Star seine Community erneut mit beunruhigenden Nachrichten in Alarmbereitschaft. Die 29-Jährige teilt mit, dass etwas Schlimmes passiert sei, von dem vor allem Töchterchen Snow (1) betroffen war. Doch macht Yeliz auch deutlich, dass sie besonders in solchen Momenten auf die Unterstützung der Familie ihres Ex-Freundes setzen kann.

Nur wenige Stunden nachdem Yeliz die besorgniserregenden News auf Instagram teilt, postet sie ein weiteres Foto, welches einen Blumenstrauß, einen Teddy und eine Karte zeigt. Genaueres Hinschauen offenbart: hierbei handelt es sich um Post von Cheyenne Ochsenknecht (22) und Mann Nino, die im Namen von Tochter Mavie an Snow schreiben. Darin heißt es: "Liebe Snowy, schrecklich was dir passiert ist! Ich wünschte, ich könnte dich ablenken mit Spielen oder mit Disneyfilmen Schauen. Ich hoffe dir geht es schnell wieder gut und du kommst bald wieder zu uns!!"

In ihrer Story verriet Yeliz jetzt auch den Grund für ihre Sorge um Snow. "Sie kämpft seit vier Tagen mit sehr hohem Fieber [...]. Ich brauchte ein Medikament und das gab es nur noch einmal in ganz Niedersachsen, es ist so schlimm!!", teilt die besorgte Mama. Inzwischen sei ihre Suche jedoch erfolgreich gewesen.

Instagram / _yelizkoc_ Snow Elanie und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Juni 2021

