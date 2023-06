Voll verliebt! Hier turteln Jake Gyllenhaal und Jeanne herum

Seit mittlerweile fünf Jahren gehen Jake Gyllenhaal (42) und Jeanne Cadieu zusammen durchs Leben. Um ihre Beziehung haben die zwei noch nie einen Hehl gemacht. Auch gemeinsame Auftritte auf dem roten Teppich oder bei Events sind eher eine Seltenheit. Umso mehr dürfte es die Fans freuen, dass das Paar offenbar immer noch so verliebt ist wie am ersten Tag: Jake und Jeanne genossen nämlich vor wenigen Tagen ein Date – süße Zärtlichkeiten inklusive!

Fotografen erwischten das Paar vor wenigen Tagen beim Herren-Finale der French Open in Paris. Gemeinsam bejubelten sie das Match von Novak Djokovic (36) und Casper Ruud (24). Dabei machten die beiden eine ziemlich gute Figur: Während der 42-Jährige mit seinem pinken Hemd alle Blicke auf sich zog, rockte das Model einen stylishen Jeans-Zweiteiler. Immer wieder suchte Jeanne auch die Nähe zu ihrem Jake und legte sogar verträumt ihren Kopf auf seine Schulter.

Dass sich der "Brokeback Mountain"-Star eine Zukunft mit seiner Freundin vorstellen kann, hatte er bereits in einem früheren Interview verraten. Sogar an eine Heirat hatte er schon damals gedacht. "Alles, was ich will, ist, ein guter Ehemann und Vater zu sein", hatte er in der "The Howard Stern Show" ausgeplaudert.

Getty Images Jake Gyllenhaal und Jeanne Cadieu bei den Filmfestspielen von Cannes 2022

ActionPress / MPP/SIPA/2306121010 Jake Gyllenhaal mit seiner Freundin Jeanne Cadieu

Getty Images Jake Gyllenhaal und Jeanne Cadieu bei der Vanity-Fair-Oscar-Party 2022

