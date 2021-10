Nach dem Red-Carpet-Debüt im September, wo der Schauspieler Jake Gyllenhaal (40) stolz seine neue Freundin Jeanne Cadieu präsentierte, gibt es nun süße News zu seiner Beziehung! Normalerweise hält der US-Amerikaner sein Privatleben eher bedeckt und erzählte der Öffentlichkeit bisher wenig Details über seine Liebe zu dem Model. Nun ließ Jake aber durchscheinen, dass die Familienplanung vielleicht schon in den nächsten Schritten ist!

In der "The Howard Stern Show" gab Jake eine ehrliche Antwort auf die Frage, ob er bereit für eine Hochzeit wäre. Und seine Reaktion überraschte die Zuhörer: "Alles, was ich will, ist, ein guter Ehemann und Vater zu sein", sagte der 40-Jährige. "Das ist es, was ich wirklich will." Eine ungewohnt direkte Antwort des Marvel-Schauspielers, der erst nach drei Jahren die Beziehung zu Freundin Jeanne Cadieu bekannt gab. Aber Jake würde nun auch weiter gehen und kann sich Kinder mit ihr vorstellen: "Jetzt, wo ich in meiner Karriere viele Dinge gemacht habe, mit denen ich mich wohlfühle, kann ich das mit Sicherheit sagen."

Vielleicht läuten bei dem Schauspieler schon bald die Hochzeitsglocken oder Nachwuchs ist auf dem Weg. In seinem Umfeld ist das Kinderkriegen schon eine größere Sache: Seine Schwester Maggie Gyllenhaal (43) hat bereits Kinder. "Sie geben mir Vertrauen in die Zukunft, ehrlich", schwärmt der Jake von der kleinen Familie seiner Schwester.

Getty Images Jake Gyllenhaal, 2021

Getty Images Jeanne Cadieu bei den Tony Awards 2021

Getty Images Schauspieler Jake Gyllenhaal

