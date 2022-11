Selten: Jake Gyllenhaal und Jeanne schlendern Hand in Hand

Jake Gyllenhaal (41) und seine Freundin sind noch immer total verliebt! Seit 2018 ist der "Prisoners"-Star mit seiner Freundin Jeanne Cadieu zusammen. Seine Beziehung zu dem französischen Model hält der Schauspieler jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsame Red-Carpet-Auftritte des Paares gibt es demnach nur selten zu sehen. Heute sind die zwei noch immer happy miteinander: Händchenhaltend schlenderten Jake und Jeanne nun durch New York City!

Paparazzi konnten am Mittwoch einen Blick auf Jake und Jeanne werfen, während die zwei einen romantischen Spaziergang durch den Big Apple unternahmen. Auf den Bildern sieht man ganz deutlich: Das Paar will sich nicht mehr loslassen! Hand in Hand spazierten die beiden durch die Metropole und hatten dabei offensichtlich nur Augen für sich. Während der 41-Jährige auf ein lässiges Outfit mit cooler Lederjacke setzte, warf sich seine Liebste einen kuscheligen Wildledermantel über ihren Hoodie.

Ebenso selten wie gemeinsame Auftritte geben die beiden auch Details ihrer Liebesbeziehung preis. In einem Gespräch mit Esquire plauderte Jake Anfang des Jahres jedoch aus, wie sehr er Jeanne schätzt. "In vielerlei Hinsicht sind wir eine Familie. Ich bin in einer Beziehung, die voller Liebe und Unterstützung ist. Ich fühle mich sehr wohl", erklärte er und äußerte seine Dankbarkeit für seine Partnerin.

Getty Images Jake Gyllenhaal, Schauspieler

Getty Images Jake Gyllenhaal und Jeanne Cadieu bei der Vanity-Fair-Oscar-Party 2022

Getty Images Jake Gyllenhaal und Jeanne Cadieu in Cannes

