Aaron Carters Schwester wurde wegen Drogen und Co. verhaftet

Bobbie Jean Carter (41) hat nun auch Ärger mit den Behörden. Die Schauspielerin musste in den vergangenen Monaten schlimme Schicksalsschläge verkraften. Im November 2022 war ihr Bruder Aaron Carter (✝34) verstorben. Mehrere Monate später machte die Mutter der US-Amerikanerin Schlagzeilen – Jane Carter musste sich wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten. Jetzt fällt Bobbie unangenehm auf: Sie wurde wegen Drogenbesitzes und Diebstahls verhaftet!

Wie TMZ berichtet, wurde Bobbie in Florida in Handschellen abgeführt, nachdem sie gestohlen haben und Fentanyl bei sich gehabt haben soll. Laut des Polizeiberichts habe sie aus einem gemeinnützigen Zentrum Aufkleber im Wert von rund 50 Euro entwendet. Bobbie soll sich gegen eine Festnahme gewehrt haben und einen Behälter versteckt haben, in dem sich 0,8 Gramm violettfarbenes Pulver befand, bei dem es sich um Fentanyl handelte.

Wie TMZ berichtet, befindet sie sich aktuell noch im Gefängnis und steht unter Beobachtung, da sie gedroht habe, Suizid zu begehen. Für Bobbie wurde offenbar keine Kaution hinterlegt.

Getty Images Angel, Aaron und Bobbie Jean Carter im Oktober 2006 in Los Angeles

Byron Purvis / AdMedia / Sipa Press / ActionPress Bobbie Jean Carter, Schwester von Aaron Carter

Byron Purvis / AdMedia / Sipa Press / ActionPress Bobbie Jean Carter, Aaron Carter und Angel Carter, Oktober 2006

