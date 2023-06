Diese "Kampf der Realitystars"-Kandidaten fliegen vor Finale

Für diese Kampf der Realitystars-Kandidaten ist der Traum vom Sieg geplatzt! In der Show kämpfen Trash-Sternchen nicht nur um den Sieg, sondern auch um eine beachtliche Prämie. In den vergangenen Wochen bewiesen diese Durchhaltevermögen, Ehrgeiz und sorgten natürlich auch für den ein oder anderen Konflikt. Nur noch acht Promis traten in der heutigen Folge an. Doch drei Stars fliegen noch vor der finalen Entscheidung.

Emmy (24), Matthias (39) und Peggy müssen kurz vor dem Einzug ins Finale den Traum vom Titel "Realitystar 2023" an den Nagel hängen. Die drei waren im ersten Finalspiel der Sendung nicht schnell genug und verlassen daher die Sala. Somit haben noch Serkan (30), Eva (31), Sascha (45), Lukas und Bernd die Chance auf den Gewinn und das Preisgeld!

Emmy gibt nach ihrem Rauswurf zu: "Es ist einfach traurig, dass die Erfahrung 'Kampf der Realitystars' jetzt vorbei ist, weil das so viel Spaß gemacht hat hier zu sein." Matthias hingegen ist froh, dass er sich treu geblieben ist: "Ich bin glücklich, dass ich niemandem hier das Gefühl gegeben habe, dass er mich rauswählen muss, sondern dass ich heute ausscheide, weil ich im Spiel halt nicht die Leistung erbracht habe." Peggy habe gehofft, dass es noch reicht – doch da irrte sich sich offensichtlich.

Anzeige

RTL II Matthias Mangiapane, Peggy Jerofke und Emmy Russ bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTL II Emmy Russ bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTL II Die "Kampf der Realitystars"-Kandidaten 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de