"Kampf der Realitystars"-Emmy begründet ihren Wutausbruch

Emmy Russ (24) macht ihren Standpunkt klar. In der aktuellen Kampf der Realitystars-Folge hat sich Sarah Knappik (36) dafür entschieden, ihre Strafe auf ihre Mitstreiter abzuwälzen. Aus diesem Grund wurde einigen Kandidaten der Koffer mit ihrem Hab und Gut abgenommen – so auch Emmy. Diese fand das alles andere als in Ordnung und schoss lautstark gegen die einstige Dschungelcamperin. Jetzt rechtfertigt sich Emmy für ihren Wutausbruch.

In ihrer Instagram-Story beantwortet die Wahlspanierin ihren Fans Fragen zu dem Format. In diesem Sinne wollte ein User wissen, ob sie sauer auf Sarah wegen deren Entscheidung gewesen sei. "Dass ich sauer war, hat man, glaube ich, eindeutig gesehen", antwortet die Blondine. Schließlich habe sie mehrfach in der Sala betont, dass ihr ihre Sachen sehr am Herzen liegen. "Alle wussten, wie wichtig mir meine Sachen einfach sind. Sie wusste das auch", erklärt die 24-Jährige und fügt dem hinzu: "Es ist eine Sache, eine Videobotschaft wegzunehmen. Aber dann so etwas von allen wegzunehmen ist nochmal eine andere Nummer, anderes Niveau."

Die Folge zuvor hatte Emmy eine Videobotschaft für Sascha Sirtl (45) von seinen Liebsten verkauft. "Für 3.300 Euro kann ich mir die neue Kollektion meiner Lieblings-Luxusmarke kaufen, die haben gerade so schöne Taschen auf den Markt gebracht", hatte die Beauty ihre Entscheidung in der Show gerechtfertigt. Dass ihr Mitstreiter deshalb Tränen vergießen wird, hatte sie bei ihrer Wahl nicht berücksichtigt.

RTL 2 Sarah Knappik bei "Kampf der Realitystars"

RTL II / Kampf der Realitystars Emmy Russ bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / saschasirtl Sascha Sirtl im November 2022

