"Cringe-Moment": So fand Antonia Hemmer Paul und Evas Date!

Da ist aber jemand salty! In der aktuellen Staffel von Kampf der Realitystars lernten sich der Ur-Bachelor Paul Janke (41) und die TV-Persönlichkeit Antonia Hemmer (23) kennen. Seit einigen Wochen kursieren bereits Liebesgerüchte über die zwei. In der Show hatte die Reality-Bekanntheit Evanthia Benetatou (31) ebenfalls ein Auge auf den ewigen Single geworfen. Bei einem Rendezvous hatten die beiden zuletzt die Möglichkeit, sich näherzukommen. So fand Antonia das Date von Paul und Eva!

In einer gestrigen Fragerunde auf Instagram fragte ein Fan die Blondine: "Was sagst du zum Date von Paul und Eva?" Dabei gibt die 23-Jährige ehrlich zu: "Für mich war das Date auf jeden Fall der Cringe-Moment des Jahres, aber schaut es euch [...] einfach selber an." Zudem verrät die Beauty, dass sie beim Anblick des Rendezvous' etwas schmunzeln musste. Denn in der vergangenen Woche wurde ihr durch ihre angebliche Männerjagd unterstellt, das Format verwechselt zu haben.

Promiflash hat bei seinen Lesern nachgefragt, ob sie denken, dass sich bei Paul und Antonia noch etwas entwickeln könnte. Das Ergebnis fiel zwiegespalten aus: Von 3.329 Stimmen sind 66,5 Prozent der Meinung, dass die beiden ein echtes Traumpaar wären. 33,5 Prozent der Leserschaft bezweifeln das allerdings [Stand: 11. Mai 2023, 15.28 Uhr].

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2023, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI Paul Janke und Eva Benetatou bei "Kampf der Realitystars" 2023

Instagram / jankepaul Paul Janke auf Bali

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

