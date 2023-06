Nach der Hochzeit: Naomi Watts turtelt mit Billy in New York

Naomi Watts (54) zeigt der ganzen Welt, wie glücklich sie ist! Die britische Schauspielerin hatte am Wochenende eine überraschende Neuigkeit publik gemacht: Mit einem niedlichen Schnappschuss verkündete sie in den sozialen Medien, dass sie ihren Liebsten Billy Crudup geheiratet hatte. Kurze Zeit nach der Bekanntgabe präsentierte das Paar seine Zuneigung dann auch in der Öffentlichkeit: Naomi und Billy turtelten total verliebt auf offener Straße!

Auf neuen Fotos, die jetzt unter anderem People vorliegen, spazieren Naomi und Billy gemeinsam mit ihrem Hund total entspannt durch New York City – und dabei präsentieren die beiden ihre Liebe ganz offen: Das frischgebackene Ehepaar legt auf den Pics nämlich sogar einen kurzen Stopp ein, um sich in aller Öffentlichkeit einen innigen Kuss zu geben.

Allzu viel ist bislang noch nicht über Naomis Hochzeit bekannt. Inzwischen gab der Promi-Friseur Ryan Trygstad, der sich am Tag der Trauung um die Haare der Braut gekümmert hatte, allerdings einen kleinen Einblick in die Feierlichkeiten. "Die Stimmung am Morgen der Hochzeit war fröhlich und aufgeregt!", berichtete er gegenüber dem Magazin.

Instagram / naomiwatts Billy Crudup und Naomi Watts im Juni 2023

Instagram / naomiwatts Billy Crudup und Naomi Watts im Juni 2023

Getty Images Naomi Watts bei einem Event in Los Angeles im Oktober 2022

