Nach Tochter Bambi: Plant Molly-Mae Hague noch mehr Kinder?

Soll die Familie noch größer werden? Molly-Mae Hague (24) ist vor einigen Monaten zum ersten Mal Mama geworden: Mit ihrem Partner Tommy Fury durfte die Influencerin im Januar eine kleine Tochter namens Bambi auf der Welt begrüßen. Ihre Fans versorgt sie seitdem nur allzu gerne mit süßen Schnappschüssen ihres Babys im Netz. Nun gibt Molly-Mae preis, ob sie sich noch mehr Kids wünscht!

In einer Instagram-Fragerunde gibt die 24-Jährige Einblicke in ihre Familienplanung. Auf die Frage, ob ein Geschwisterchen für Bambi bereits in Planung sei, hat die Britin eine klare Antwort: "Definitiv nicht in der nächsten Zeit." Sie wolle in Zukunft schon weitere Kinder, doch sei mit ihrem Baby momentan voll ausgelastet. "Eines Tages werde ich bereit sein. Aber es ist bekannt, dass ich es [das Muttersein] schwieriger fand, als ich erwartet hatte. Auch wenn es jetzt schon so viel besser klappt", gibt Molly-Mae ehrlich zu.

Rund sechs Monate nach der Entbindung habe die UK-Love Island-Bekanntheit auch noch ein paar Probleme, mit ihrem After-Baby-Body. "Es ist sicherlich eine Reise. Eine, die ich nicht besonders einfach finde." Doch trotzdem sei die Beauty zuversichtlich, sich demnächst wieder selbstbewusster zu fühlen: "Ich werde es schaffen. Ich hoffe, dass ich mich bald wieder in einen gesunden, ausgeglichenen Lebensstil verliebe."

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Mai 2023

