Zu Ostern: Molly-Mae Hague teilt süßes Foto von Baby Bambi!

Molly-Mae Hague (23) feiert ihr erstes Ostern als Mama! Im September des vergangenen Jahres hatte die einstige UK-Love Island-Teilnehmerin voller Freude verkündet, dass sie und ihr Partner Tommy Fury ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Im Januar war es dann so weit: Ihre kleine Tochter Bambi erblickte das Licht der Welt. Jetzt feiern Molly-Mae und Tommy das erste Osterfest als Eltern und teilen einen süßen Schnappschuss ihres Babys!

In ihrer Instagram-Story gewährt die 23-Jährige einen Blick auf ihre kleine Tochter. "Osterwochenende", schreibt die Reality-TV-Bekanntheit zu dem putzigen Bild vom Bambi. Auf dem Foto ist die Kleine zu sehen, wie sie mit einem Kuscheltierhasen auf der Couch sitzt. Molly-Maes Tochter bezaubert dabei in einem süßen Zweiteiler in Beige, auf dem ein Osterhase abgebildet ist.

Auch wenn die Influencerin ihre Fans gerne mit süßen Schnappschüssen von ihrer kleinen Tochter begeistert und zeigt, wie viel Freude ihr ihre neue Rolle als Mama bereitet, gibt sie auch offen zu, dass sie hin und wieder überfordert ist. "Mutter zu werden ist das Beste, was mir je passiert ist, aber es ist auch das Schwerste, was mir je passiert ist", gesteht Molly-Mae in einem YouTube-Video.

Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, April 2023

Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, März 2023

Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de