Sophia Thiel und ihr Raphael Birchner haben sich getrennt!

Sophia Thiel (28) machte vor drei Jahren öffentlich, dass sie wieder in einer Beziehung ist. Der Glückliche? Fitness-Liebhaber Raphael Birchner. Doch nun die traurige Nachricht für alle Fans – das Paar geht von nun an getrennte Wege. "Rapha und ich haben uns getrennt. Und deswegen waren die letzten Wochen und Monate für mich emotional sehr, sehr schwierig!", erklärt Sophie in ihrer Instagram-Story. Grund seien zu unterschiedliche Vorstellungen einer gemeinsamen Zukunft.

