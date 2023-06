Aus diesem Grund trennte sich Sophia Thiel von ihrem Raphael

Das steckt hinter dem Liebes-Aus! Drei Jahre lang waren Sophia Thiel (28) und Raphael Birchner ein Paar gewesen. Ihre Beziehung hatte dabei so einige Höhen und Tiefen überwunden. Kürzlich wurden jedoch Gerüchte laut, dass sich die Fitness-Influencerin und ihr Liebster getrennt haben sollen. Das wurde mittlerweile von der YouTuberin selbst bestätigt. Sophia verrät nun auch, warum ihre und Raphaels Beziehung scheiterte!

"Das Ganze hat sich schon seit Längerem angebahnt", enthüllt die 28-Jährige im Interview mit der Bild. Sie habe sehr viel "Zeit und Geduld und Nerven" in die Beziehung investiert. Wie Sophia einräumt, gehöre Streit dazu und sei normal. Doch daran soll ihre Liebe letztendlich nicht scheitern. "Ich hatte das Gefühl, dass wir einfach zu unterschiedliche Zukunftsvorstellungen davon hatten, was uns im Leben wichtig ist", erklärt die Influencerin. Sie selbst sehe sich eher auf dem Land und in der Natur mit einem gefestigten Zuhause, während es Raphael ins Ausland ziehe.

Das Liebes-Aus bestätigte die Blondine vor wenigen Tagen in einem Statement in ihrer Instagram-Story. "Rapha und ich haben uns getrennt. Und deswegen waren die letzten Wochen und Monate für mich emotional sehr, sehr schwierig", gab Sophia zu. Auf die Gründe habe sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingehen wollen.

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel im Mai 2023

Instagram / raphael_birchner Raphael Birchner und Sophia Thiel, Juli 2021

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Influencerin

