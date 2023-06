Tochter wird 16: Katie Price und Peter konkurrieren um Party

Wer schmeißt die bessere Sause? Katie Price (45) und ihr erster Mann Peter Andre (50) hatten sich 2004 während des britischen Dschungelcamps kennengelernt. Nur kurze Zeit später gaben sie sich auch schon das Jawort und bekamen zwei Kinder: Princess und Junior (18). Mittlerweile ist das Paar rund 14 Jahre geschieden. Den 16. Geburtstag ihrer Tochter wollen jedoch beide unvergesslich machen – dabei ist ein Konkurrenzkampf zwischen Katie und Peter ausgebrochen!

"Katie und Peter konkurrieren darum, wer die unvergesslichere Nacht für ihr kleines Mädchen organisieren kann", plaudert ein Insider gegenüber The Sun aus. Der Sänger plane wohl eine Art Abschlussballparty im Garten seiner Villa in Surrey mit einem großen Festzelt. Zudem soll er einen DJ und VIP-Caterer engagiert haben. Die 45-Jährige setze dagegen angeblich auf einen ganzen Rummel auf ihrem Grundstück. Dieser soll inspiriert sein von dem Filmklassiker Grease. "Es passiert nicht jeden Tag, dass die älteste Tochter 16 wird. Aus diesem Grund möchten beide diesem Spektakel einen stylishen Stempel verpassen und sich gegenseitig dabei übertreffen", erklärt die Quelle.

Erst vor wenigen Tagen verkündete Katie, dass sie einen endgültigen Schlussstrich unter ihre Beziehung mit Peter setzen möchte – sie verkauft nämlich ihr Brautkleid! "Mädels, ist das nicht das, worauf ihr gewartet habt? Seht, was ich gefunden habe. Das originale Hochzeitskleid, als ich Peter geheiratet habe. Seht euch den Rock an. Ich will es nicht mehr", erklärte sie ihren Fans auf Instagram, während sie sich das pompöse rosafarbene Gewand vor den Körper hält.

Getty Images Junior Andre und Princess Andre

Getty Images Peter Andre, Sänger

Getty Images Katie Price im November 2017

