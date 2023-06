Katie Price verkauft Brautkleid von Hochzeit mit Peter Andre

Sie trennt sich von etwas ganz Besonderem! Katie Price (45) und ihr erster Mann Peter Andre (50) hatten sich im Jahre 2004 während des britischen Dschungelcamps kennengelernt. Ein Jahr später heiratete die Reality-TV-Bekanntheit den Sänger. An diesem besonderen Tag trug sie ein pompöses, pinkes Hochzeitskleid, was für so einige Schlagzeilen sorgte. Rund 14 Jahre nach ihrer Trennung bietet Katie ihr ikonisches Brautkleid nun zum Verkauf an!

In ihrer Instagram-Story kündigt die 45-Jährige an, dass sie nun einige ihrer privaten Dinge verkauft. Darunter auch ihr pinkes Brautkleid. "Mädels, ist das nicht das, worauf ihr gewartet habt? Seht, was ich gefunden habe. Das originale Hochzeitskleid, als ich Peter geheiratet habe. Seht euch den Rock an. Ich will es nicht mehr", erklärt sie ihren Fans, während sie sich das pompöse Dress vor den Körper hält. Wie viel Kohle sie dafür haben will, gibt Katie aber nicht preis.

Ob Katie ihre Sachen verkauft, weil sie in Geldnot ist? Das könnte gut möglich sein, denn bei der Britin soll sich ein riesiger Schuldenberg von etwa 3,2 Millionen Euro angehäuft haben. Wegen angeblicher Steuerhinterziehung und ihren Schulden muss sie sich eigentlich auch vor Gericht verantworten. Das Verfahren sollte schon 2022 losgehen, musste aufgrund der Abwesenheit der Fünffach-Mama aber bereits fünf Mal verschoben werden.

Instagram / kpmemorabilia Katie Price im Juni 2023

Getty Images Katie Price und Peter Andre im Mai 2005

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

